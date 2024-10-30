جنوب لبنان تحول لمثلث برمودا بالنسبة لجنود الكيان الإسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة شهاب الفلسطينية، أن اعلام الكيان الصهيوني اعلن عن خسائره في جنوب لبنان لافتا إلى هبوط هيلكوبتر في مستشفى رمبام كانت تقل جنود إسرائيليين اصيبوا في المعارك الدائرة هناك.

كما افادت صحيفة هأرتس عن مسؤولين الكيان الصهيوني ان جيش الكيان الإسرائيلي منهزم وحان الوقت للتوصل لاتفاق بين الشمال والجنوب.

وترى المؤسسات الأمنية الإسرائيلية أنه من الصعب للغاية مواصلة الحرب لفترة طويلة وأنها لن تأتي بأي نتائج. ومن ناحية أخرى، فإن استمرار وجود الجيش الإسرائيلي داخل غزة يزيد من خطر الصراع والمزيد من الضحايا.

واعترفت وسائل إعلام النظام الصهيوني: أن 5 فرق ولواء احتياط لم تنجح في احتلال قرية واحدة جنوب غزة منذ أربعة أسابيع وهذا العدد يعادل ثلاثة أضعاف عدد القوات المشاركة في حرب 2006.

وفي الوقت نفسه، أُعلن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو نقل اجتماعات الميزانية تحت الأرض خشية من هجمات حزب الله بطائرات المسيرة.

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