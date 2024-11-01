عراقجي: قرار المانيا بإغلاق القنصليات الإيرانية هو فرض حظر ضد الإيرانيين المقيمين فيها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ردًا على الإجراء الذي اتخذته ألمانيا بإغلاق القنصليات الإيرانية في هذا البلد، كتب وزير الخارجية الإيراني في رسالة على موقع X: "إغلاق القنصليات الإيرانية في ألمانيا هو بمثابة فرض الحظر ضد الإيرانيين الذين يعيشون في ذلك البلد، ومعظمهم يحملون الجنسية الألمانية أيضًا".

وأضاف عراقجي: "إن الحكومة الألمانية تفرض عقوبات على عشرات الآلاف من الإيرانيين الذين يحملون جوازات سفر ألمانية دعما للإرهابي الذي قتل 14 شخصا بريئا وأصاب أكثر من 200 آخرين"، مستطردا بقوله: "أي حكمة توجد في هذا القرار"!

وتابع وزير الخارجية: "أؤكد لمواطنينا الإيرانيين في ألمانيا أنه من خلال تعزيز الأقسام القنصلية في سفارتنا في برلين والبعثات الدبلوماسية الأخرى القريبة، سنبذل قصارى جهدنا لتعويضهم عن هذا الوضع المؤسف".

هذا واغلقت الحكومة الالمانية يوم امس الخميس القنصليات الايرانية في هذا البلد احتجاجا على اعدام الارهابي جمشيد شارمهد الذي كان يحمل الجنسية الالمانية وتورط في بعض الأعمال الإرهابية في ايران حسب اعترافات نفسه.

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