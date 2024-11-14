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١٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٥٩ ص

زلزال بقوة4.1 يضرب منطقة بهاباد بمحافظة يزد (وسط) ولا خسائر

زلزال بقوة4.1 يضرب منطقة بهاباد بمحافظة يزد (وسط) ولا خسائر

ضرب زلزال قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر، حوالي مدينة بهاباد بمحافظة يزد (وسط) وذلك عند الساعة الثامنة و 19 دقيقة و 15 ثانية من صباح اليوم الخميس.

وافادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن مركز رصد الزلازل ان هذه الهزة الارضية وقعت في الطول الجغرافي۵۶.۰۶ والعرض الجغرافي ۳۲.۰۵، وفي عمق 10 كيلومترا تحت الارض.

ولم ترد لحد الان اخبار عن وقوع خسائر من جراء الزلزال.

/انتهى/

رمز الخبر 1950757

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