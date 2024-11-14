زلزال بقوة4.1 يضرب منطقة بهاباد بمحافظة يزد (وسط) ولا خسائر

وافادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن مركز رصد الزلازل ان هذه الهزة الارضية وقعت في الطول الجغرافي۵۶.۰۶ والعرض الجغرافي ۳۲.۰۵، وفي عمق 10 كيلومترا تحت الارض.

ولم ترد لحد الان اخبار عن وقوع خسائر من جراء الزلزال.

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