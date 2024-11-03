بالصورة...الشرطة الايرانية تقتل قائد الارهابيين المتورطين في الهجوم ضد دورية الشرطة في "تفتان"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الايرانية: "قبل دقائق، تم التعرف والقضاء على قائد الإرهابيين المتورطين في الهجوم الارهابي على دورية الشرطة في مكان الحادث من قبل وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة خلال عملية استخباراتية معقدة".

وأوضح: "خلال الـ 24 ساعة الماضية تم القبض على إرهابيين آخرين أحدهما هو الشخص الذي قام بتصوير المشهد بكل خجل وسيعاقب على فعلته. وتم إلقاء القبض على ستة أشخاص من مؤيدي الإرهابيين خلال الـ 24 ساعة الماضية، واعترفوا باستشهاد بعض أحبائنا في السنوات الماضية".

يذكر انه هاجم الاسبوع الماضي عدد من العناصر الارهابية التابعة لجماعة "جيش الظلم" الارهابية على دورية الشرطة في مدينة تفتان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، حيث ادى هذا الهجوم الارهابي الى استشهاد 10 اشخاص من الشرطة الايرانية.

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