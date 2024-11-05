تصریح مهم للسيد الصدر بشأن الانتخابات الأميركية

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال السيد الصدر في تدوينة على موقع (اکس): ان "الكثير يعقدون آمالهم على الإنتخابات الإمريكية التي يتنافس فيها الديمقراطيون والجمهوريون في حل مشاكلهم والتوصل إلى تطلعاتهم الشخصية أو العامة لرتق الثغرة التي وقعت فيها شعوب العالم الثالث على حد تعبيرهم، إلا إنه من الواضح والجلي لكل ذي نظر.. أن جل ما يعاني منه (العالم الثالث) بصورة عامة أو الشرق الأوسط بصورة خاصة إنما هي تبعات السياسات التي انتهجتها حكومات الغرب الظالم على وجه العموم والحكومات الإمريكية المتتابعة على وجه الخصوص".

وأضاف ان "كانت تريد تبيان نفسها بأنها المخلص.. إلا إن الواقع والحقيقة عكس ذلك تمامًا، حيث ان المرشحين للإنتخابات الإمريكية بل ومن سبقهم من رؤساء للولايات المتحدة الإمريكية هم الداعم الأكبر لإسرائيل والتي يمكن اعتبارها أنها المعضلة الأكبر في الشرق الأوسط".

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