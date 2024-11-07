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٠٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:١٥ ص

قائد الثورة الاسلامية يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة

قائد الثورة الاسلامية يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة

استقبل قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم الخميس اعضاء مجلس خبراء القيادة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى اعضاء مجلس خبراء القيادة صباح اليوم الخميس قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي وذلك في ختام اجتماعهم الثاني خلال العام الايراني الحالي.

سنوافيكم بتفاصيل اللقاء لاحقا.

يتبع...

رمز الخبر 1950481

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