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٠٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:١٦ ص

الاحتلال يقصف مدرسة وخياما للنازحين في غزة وخان يونس

الاحتلال يقصف مدرسة وخياما للنازحين في غزة وخان يونس

استشهد 10 فلسطينيين وجرح آخرون جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدرسة وخياما تؤوي نازحين في مدينة غزة وخان يونس، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها الرامية لتهجير عشرات الآلاف من المحاصرين شمالي القطاع، وسط تحذيرات دولية من مجاعة وشيكة قد تفتك بهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت مصادر مطلعة عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي على مدرسة فهد الصباح، التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرقي مدينة غزة

ومن جهتها، قالت قناة الأقصى الفضائية إن حصيلة الشهداء في المدرسة ارتفعت إلى 5 بينهم أطفال ونساء.

وبثت مواقع فلسطينية مقطعا مصورا يظهر جثامين عدد من الشهداء داخل المدرسة المستهدفة.

وسبق أن ارتكب الاحتلال مجازر عديدة في مدارس تؤوي نازحين في قطاع غزة، بزعم أنها تستخدم لأغراض عسكرية من قِبل مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

/انتهى/

رمز الخبر 1950535

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