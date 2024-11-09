الاحتلال يقصف مدرسة وخياما للنازحين في غزة وخان يونس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت مصادر مطلعة عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي على مدرسة فهد الصباح، التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرقي مدينة غزة

ومن جهتها، قالت قناة الأقصى الفضائية إن حصيلة الشهداء في المدرسة ارتفعت إلى 5 بينهم أطفال ونساء.

وبثت مواقع فلسطينية مقطعا مصورا يظهر جثامين عدد من الشهداء داخل المدرسة المستهدفة.

وسبق أن ارتكب الاحتلال مجازر عديدة في مدارس تؤوي نازحين في قطاع غزة، بزعم أنها تستخدم لأغراض عسكرية من قِبل مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

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