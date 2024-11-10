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١٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٤ ص

حضور السفير الإيراني والدبلوماسيين في حملة غرس الشتلة في عشق أباد

حضور السفير الإيراني والدبلوماسيين في حملة غرس الشتلة في عشق أباد

شارك سفير إيران ودبلوماسيوها في تركمانستان في مراسم غرس الشتلات في عشق آباد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عشق أباد، على حسابها الرسمي على منصة X الاجتماعية: مجتبى روزبهاني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى تركمانستان وبعض الدبلوماسيين الإيرانيين في عشق أباد، إلى جانب دبلوماسيين ومسؤولين مقيمين آخرين، شاركوا في حملة غرس الشتلات بمناسبة الحملة الوطنية لزراعة الأشجار في عشق أباد.

وجاء في هذه الرسالة أيضًا: أن رئيس تركمانستان ورئيس البرلمان ومجلس الوزراء كانوا حاضرين أيضًا في هذه المراسم.

فقد بدأت مراسم زراعة الأشجار الخريفية في 9 نوفمبر، بحضور سردار بردي محمدوف، رئيس تركمانستان، في جميع أنحاء البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1950575

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