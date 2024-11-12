جنوب أفريقيا: هدف إسرائيل من الإبادة الجماعية إخلاء غزة وتهجير اهلها قسريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن جنوب أفريقيا قدمت في تقريرها الجديد لمحكمة العدل ادلة ووثائق جديدة تثبت أن الصهاينة يستخدمون التجويع كسلاح ضد الشعب في غزة.

وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا أن هدف الكيان الإسرائيلي هو اخلاء غزة عن طريق ارتكابه الإبادة الجماعية ودفع المواطنين في غزة نحو الهجرة القسرية.

وأضافت الأدلة تظهر بكل وضوح وصراحة ان لدى الكيان الإسرئيلي نية وتتعمد بارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.

وتابعت يقع على عاتق جميع الدول والمجتمع الدولي مسؤولية منع هذه الجرائم ومعاقبة الكيان الإسرائيلي بتهمة الإبادة الجماعية.

ويشار إلى أن الشهر الماضي قدمت جنوب أفريقيا وثائق لمحكمة العدل الدولية، تتضمن "أدلة" على ما تصفها بـ"الإبادة الجماعية" الإسرائيلية في غزة. الملف يحتوي على 750 صفحة من الملاحظات و4000 صفحة من الملحقات، ويسلط الضوء على ما أسمتها جنوب أفريقيا "انتهاكات إسرائيل" لاتفاقية منع الإبادة الجماعية. وبينما تنضم دول أخرى للدعوى، تنفي إسرائيل الاتهامات.

الجدير بالذكر أن حكومة جنوب أفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 قضية ضد الكيان الإسرائيلي تتهمه فيه بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

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