الحكومة تقدم مشروع قانون معاهدة نقل السجناء بين إيران و ماليزيا إلى البرلمان 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنَّ "شهرام دبيري" صرَّح اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 بأن مشروع قانون معاهدة نقل السجناء بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة ماليزيا قد أُرسل إلى البرلمان.

وحول ضرورة تقديم هذا المشروع، أوضح مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية قائلاً: "يهدف هذا المشروع إلى تعزيز التعاون الثنائي بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة ماليزيا في مجال تنفيذ العدالة، ونقل السجناء، وتسهيل إعادة تأهيلهم الاجتماعي ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى تحديد الشروط والإجراءات الخاصة بنقل وتسليم السجناء من رعايا البلدين."

وأضاف أن الهدف من هذه المعاهدة هو "تعزيز التعاون القانوني بين البلدين"، مبينًا: "توفر هذه المعاهدة فرصة لمواطني كل طرف، الذين تم سلب حريتهم بسبب ارتكابهم لجرائم، لقضاء فترة عقوبتهم في أوطانهم."

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