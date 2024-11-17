إسرائيل وأميركا هما الخاسرتان في الحرب مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مكتب وزير الخارجية الأميركي السابق لورانس ويلكيرسون قال لقد ناقشت سيناريو الحرب مع إيران مع فريق في مشاة البحرية، وقال إننا سنخسر أمام إيران مشيرا إلى أن الفريق قد أجرى لعبة الحرب مرتين للتأكد من أن حسابات أجهزة الكمبيوتر لم تكن خاطئة.

وتابع أعتقد أنه على حق وفي حال نشوب الحرب من الإجراءات التي قد يقوم بها الإيرانيون إغراق حاملة طائرات أمريكية وهذا يعني أن 5000 جندي أميركي سيغرقون في أعماق البحر.

وقال انظروا الى تجربة العراق وأفغانستان فاعلموا أن إيران ستتفوق عليهما وستكلف الحرب معهم أكثر من 10 تريليون دولار ويستغرق الوضع 10 سنوات على الأقل حتى يهدأ نسبياً. وهذه التكلفة ستكون باهظة من حيث هدر الدماء والثروة.

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