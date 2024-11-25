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٢٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:٤١ م

الإمارات تكشف هوية مرتكبي قتل الحاخام الصهيوني

الإمارات تكشف هوية مرتكبي قتل الحاخام الصهيوني

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية القاء القبض على ثلاثة اشخاص الذين ارتكبوا القتل بحق الحاخام الصهيوني "تزفي كوغان" الذي اعلن مقتله بعد ثلاثة أيام من فقدانه في الإمارات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة وام الإماراتية الرسمية، أن وزارة الداخلية الإماراتية، اعلنت أن السلطات الأمنية المختصة بدأت في إجراء التحقيقات الأولية مع الجناة الثلاثة المقبوض عليهم بارتكاب القتل بحق المقيم من الجنسية المولدوفية "تزفي كوغان" تمهيداً لاحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وكشفت السلطات الأمنية المختصة، عن هوية الجناة الثلاثة الذين يحملون الجنسية الأوزبكية وهم أولمبي توهيروفيتش (28) عاما، ومحمود جون عبد الرحيم (28) عاما، وعزيز بيك كاملوفيتش (33) عاما.

الإمارات تكشف هوية مرتكبي جريمة قتل الحاخام الصهيوني

الإمارات تكشف هوية مرتكبي جريمة قتل الحاخام الصهيوني

الإمارات تكشف هوية مرتكبي جريمة قتل الحاخام الصهيوني

هذا ولم يشير بيان وزارة الداخلية إلى صهيونية الحاخام بل عرفته بأنه مواطن مولدوفي.

وقد اعلن عن اختفاء حاخام "إسرائيلي" في الإمارات، وسط شبهات بأنه "تعرض للاختطاف أو الاغتيال منذ يوم الخميس الماضي.

/انتهى/

رمز الخبر 1951199
شیرین سماره

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