اللواء باقري: ردنا سيكون فوق تصور قادة الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية ان الرد على العدوان الإسرائيلي الاخير تم التخطيط له بما يفوق تصور قادة هذا الكيان.

وقال اللواء باقري: "لقد تجاوز الصهاينة الخطوط الحمراء التي وضعتها الجمهورية الإسلامية، وردنا على العدوانهم الأخير مخططا بنحو يفوق تصور قادة هذا الكيان.

وأضاف"رغم كل الجرائم التي ارتكبها ضد المدنيين في لبنان وقطاع غزة، لم يتمكن الجيش الصهيوني من تحقيق أي من أهدافه المعلنة".

وشدد باقري: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تطيق أبداً أي اعتداء على أراضيها، ومن المؤكد أن هذه المرة أيضا سيكون لها رد فعل مناسب".

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