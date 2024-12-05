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٠٥‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٦ ص

تزامن الهجوم علی سوریا مع الهدنة في لبنان مؤشر على مخطط أمریکي-عبري

تزامن الهجوم علی سوریا مع الهدنة في لبنان مؤشر على مخطط أمریکي-عبري

بحث رئیس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري هاتفیا مع وزیر الدفاع الروسي أندریه بیلوسوف ورئیس هیئة الأرکان العامة للجیش العراقي الجنرال عبدالأمیر رشید یارالله ورئیس هیئة الأرکان العامة للجیش السوري العماد عبد الكريم محمود إبراهيم آخر مستجدات الوضع المیداني في سوريا.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه أکد اللواء باقري خلال هذه المحادثات علی أن هجوم الجماعات الإرهابیة التکفیریة علی سوریا یشکل خطوة أولی لسیناریو خطیر للمنطقة مضیفا أن تزامن هذا الهجوم مع الهدنة الهشة بین الکیان الصهیوني ولبنان یدل علی مؤامرة أمریکیة-عبریة منسقة لإضعاف سوریا وحلفائها ومحور المقاومة.

واتفق الجانبان علی تقدیم الدعم الحازم للحکومة السوریة المشروعة وتقرر أن یتم اتخاذ تدابیر لازمة لإسناد الجیش السوري.

وفي الختام طلب اللواء باقري وکبار المسؤولین لجیوش روسیا والعراق وسوریا من الدول الجارة لسوریا اتخاذ تدابیر لازمة لمنع إسناد الإرهابیین الکفیریین.

/انتهى/

رمز الخبر 1951552

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