السفير الألماني يعود إلى مكتبه في طهران في ظل صمت اعلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر ماركوس بوتسل، السفير الألماني لدى إيران، طهران في 30 اكتوبر احتجاجا على وفاة جمشيد شارمهد في السجن، الذي يحمل الجنسية الالمانية.

وكان شارمهد زعيم مجموعة "تندر" الارهابية، والتي لها تاريخ من الأعمال الإرهابية داخل إيران.

لكن الأنباء تشير إلى أن بوتسل السفير الألماني عاد إلى مكان عمله في طهران دون ضجيج واستأنف عمله منذ أيام قليلة.

ومع ذلك، فإن هذه السفارة ووسائل الإعلام المناهضة لإيران، التي رددت بصوت عال رحيله، لم تغطي عودته.

وبالطبع هذه ليست المرة الأولى التي يغادر فيها السفير الألماني البلاد ويعود بعد فترة.

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