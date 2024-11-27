مسؤول: 110 آلاف طالب جامعي أجنبي يدرس في الجامعات الايرانية

رئيس مركز التعاون العلمي والدولي في وزارة العلوم والابحاث والتكنولوجيا الايرانية "اميد رضائي فر" في تصريح له اليوم الاربعاء، على هامش الاجتماع التشاوري الـ 15 للمعاونين ومدراء المراكز الدولية في الجامعات وصروح التعليم العالي ومراكز الابحاث والتكنولوجيا، المنتخبة في ايران، والذي عقد في جامعة فردوسي في مدينة مشهد المقدسة، اشار إلى ان 110 آلاف طالب جامعي اجنبي من مختلف دول العالم يتابعون دراساتهم العليا ويدرسون اللغة الفارسية ايضا في الجامعات الايرانية، حاليا، وقال: ان حضور الطلاب الجامعيين الاجانب يشكل فرصة مناسبة للتبادل العلمي والثقافي، ووفق البرنامج التنموي السابع في البلاد يجب زيادة عدد الطلاب الجامعيين الاجانب في ايران الى حوالي 300 الف طالب جامعي.

كما اشار الى وجود نحو الفي قسم في الجامعات العالمية تدرس فيها اللغة الفارسية والدراسات الايرانية والاستشراق، قائلا ان ايفاد الاساتذة الجامعيين الايرانيين الى خارج البلاد كمدرسين للغة الفارسية في هذه الاقسام يعتبر حاجة حقيقية، ونظرا الى العدد المحدود لهؤلاء الاساتذة الجامعيين، قد تم اتخاذ اجراءات كتوظيف اساتذة جدد لسد النقص في هذا المجال.

كما اوضح بأن درج المقالات العلمية في المجلات العلمية المشتركة مع الدول الأخرى يمكن ان يؤدي الى انتشار اللغة الفارسية في العالم الى جانب فسح المجال امام الدراسات وعقد الاجتماعات المشتركة، مضيفا بأن متابعة موضوع الدراسة عن بعد يعتبر ايضا فرصة يجب الاستفادة منها بشكل مناسب وبرؤية تحولية من اجل توفير المجال لعدد اكبر من الطلاب الجامعيين والراغبين في تعلم اللغة الفارسية.