مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي يدعو إلى إنهاء حرب غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اختتمت قمة قادة مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي أعمالها، حيث كانت القضايا الإقليمية، بما في ذلك حرب غزة، من أبرز محاور النقاش.

وجاء في البيان الختامي للقمة أن دول مجلس التعاون الخليجي تدعو إلى وقف قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية في غزة. وأكدت الدول الأعضاء أن الإجراءات الإسرائيلية في غزة تشكل انتهاكًا للقوانين الدولية.

كما أشاد المجلس بدور قطر كوسيط في جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وطالب بإنهاء النزاع بشكل فوري وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.