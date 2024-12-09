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٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٤٢ م

الصين تؤكد تمسكها الشديد بتايوان وتايبيه ترفع مستوى التأهب

الصين تؤكد تمسكها الشديد بتايوان وتايبيه ترفع مستوى التأهب

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، تمسكها الشديد بـ"الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها"، مؤكدة أن تايوان "جزء لا يتجزأ" من أراضيها، وذلك عقب إعلان الجزيرة رصد سفن حربية صينية وخفر السواحل في مياهها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رفعت تايوان مستوى التأهب العسكري إلى "مرتفع" بعد إعلان الجيش الصيني فرض قيود جوية واسعة النطاق قرب سواحلها الشرقية.

وأفادت وزارة الدفاع التايوانية في بيان بأن "جيش التحرير الشعبي الصيني" أنشأ 7 مناطق قيود مؤقتة في المجال الجوي بمقاطعتي جيجيانغ وفوجيان، مشيرة إلى أن هذه القيود ستكون سارية من يوم الإثنين حتى الأربعاء. ووفقا للقوانين الدولية، يمكن للطائرات المدنية المرور عبر هذه المناطق بإذن من مراقبي الحركة الجوية.

وأوضح بيان الوزارة أن القوات المسلحة التايوانية أجرت "مناورات تحضيرية للقتال"، شملت تقييم التهديدات المتوقعة من الصين، بما في ذلك الظروف الجوية والتمركزات التكتيكية. وتزامن ذلك مع مراقبة دقيقة للأنشطة العسكرية الصينية في المنطقة من قبل البحرية التايوانية وخفر السواحل.

تظهر التقارير أن الصين أرسلت قوات بحرية وطائرات حربية إلى المياه المحيطة بتايوان، مما أثار قلقا شديدا في تايبيه. وجاءت هذه التحركات بعد أن أعلنت تايبيه رصدها سفنا حربية صينية في مضيق تايوان.

/انتهى/

رمز الخبر 1951699

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