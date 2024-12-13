العميد سريع: نفذنا عمليتين ضد الصهاينة في عسقلان ويافا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنّ "سلاح الجو المسير نفذ عمليتين استهدفتا موقعين في عسقلان ويافا المحتلتين"، مشيراً إلى أنّ "المسيّرتين تمكنتا من تجاوز المنظومات الاعتراضية والوصول إلى هدفيهما".

كما نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق عملية مشتركة ضد موقع في جنوب فلسطين المحتلة، بحسب العميد سريع.

وأكّد سريع في ختام بيان القوات المسلّحة، استمرار العمليات اليمنية ضد كيان الاحتلال حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

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