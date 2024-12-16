امين مجلس الامن الايراني يؤكد تنفيذ مشروع الجدار العازل للحدود

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه شدد مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية والشرطية امين مجلس امن البلاد، على اكبر بور جمشيديان خلال اجتماع مشترك لمجلس امن البلاد ومجلس امن محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق)، على ضرورة الاسراع في تنفيذ مشروع الجدار العازل للحدود والتعاون بين الاجهزة في هذا المجال.

وشرح بور جمشيديان في الاجتماع الاعمال المنجزة في مجال بناء الجدار العازل على الحدود الشرقية للبلاد.

وشارك في الاجتماع محافظ خراسان الرضوية وممثلون عن الاركان العامة للقوات المسلحة وحرس الحدود ووزارة الامن ووزارة الخارجية ومصلحة الجمارك الايرانية.