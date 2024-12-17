قائد الثورة: توهم أمريكا والكيان الصهيوني لانتهاء المقاومة هو خطأ بالكامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي) في لقاء مع جمعا من الفتيات والنساء من انحاء البلاد بمناسبة ذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء (س): السيدة فاطمة الزهراء (س) هي النموذج الخالد للمرأة المسلمة في العبادة والسياسة والتعليم والحياة.

وأشار آية الله الخامنئي إلى اختلاف وجهات النظر حول قضية المرأة في العالم، وقال: إن الرأسمالية والسياسيين التابعين لها، من خلال وجود وسائل الإعلام الفعالة في العالم، مع عدم الأمانة والكذب وتحت ستار النظرية الفلسفية والإنسانية، فإنهم يختبئون لدوافع إجرامية وفاسدة للتدخل وتوجيه شؤون المجتمع النسائي العالمي وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

واعتبر سماحة القائد عدم الأمانة والنفاق هو الأسلوب المعتاد للمستعمرين والرأسماليين الغربيين، ومشاركة المرأة في المصانع لتلبية احتياجات العمال ذوي الأجور المنخفضة تحت ستار حرية المرأة واستقلالها مثالا على هذا النفاق.

وحذر سماحة القائد الجميع، وخاصة النساء، من أساليب العدو المبرمجة وعدم الانخداع بالشعارات والإغراءات. واكد ان العدو دائما يسعى الى تصميم المخططات لانحراف الشعب الايراني عن القيم وبالأخص القضايا المتعلقة بالمرأة، لذلك ينبغي على المسلمين الاهتمام بها.

وأوضح سماحة القائد: إن أعداء الجمهورية الإسلامية الايرانية أدركوا سريعاً أن الثورة لا يمكن هزيمتها بالأساليب المادية فاتجهوا إلى الأساليب الناعمة مثل: الدفاع عن المرأة وبدء أعمال شغب بحجة الدفاع عن مجموعة نساء أو امرأة في بلد ما.

و في اشارة الى قدرات المرأة الايرانية، ذكر سماحة قائد الثورة دور المرأة على الساحتين السياسية والدولية فضلا عن لعب دور في أحداث مثل الدفاع المقدس والساحة السياسية، وغيرها من المظاهر الرائعة لنشاط المرأة مضيفا: لقد تمكنت المرأة الإيرانية من عدم تغيير هويتها وثقافتها وتقاليدها التاريخية بحيث أنها لم تتأثر حتى اليوم بالمضاعفات التي تعاني منها الكثير من الدول الغربية، وبعد ذلك إن شاء الله ستستمر في التحرك بنفس الطريق.

وأشار آية الله الخامنئي إلى تألق المرأة في الأنشطة العلمية والبحثية في الجامعات والمعاهد العلمية، وقال: إن عدد المجتهدات اليوم ليس بالقليل، وفي كثير من الامور ترى ان المرأة يكون لها تشخيص جيد في بعض الامور ولو لا هذه النساء الصالحات لم نرى حضور الرجال في ساحة المقاومة .

وأشار آية الله الخامنئي إلى التطورات الأخيرة في سوريا واستمرار جرائم الكيان الصهيوني في عدوانه اليومي على غزة ولبنان، وقال: مسيرة شهداء المقاومة مستمرة والشعب غزة ولبنان يقفان ويقاومان الهجمات اليومية التي يشنها الصهاينة، ويحاول الكيان الصهيوني تطويق قوات حزب الله والقضاء عليها عبر سوريا. لكن الذي سيتم القضاء عليه هو إسرائيل.

وتابع القول سماحته، إن توهم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض حلفائهم حول انتهاء المقاومة هو خطأ بالكامل. ان روح السيد حسن نصر الله حية وروح السنوار حية وشهادتهما لم تخرجهما من الساحة بل أبعدت حضورهما جسدياً فقط لكن روحيهما باقية وفكرهما مستمر وطريقهما سيستمر.

وأكد سماحة القائد وقوف إيران إلى جانب المقاومين الفلسطينيين ومجاهدي حزب الله ومواصلة تقديم كل الدعم والمساعدة الممكنة لهم، معرباً عن أمله في أن يرى المجاهدون اليوم الذي يداس فيه العدو الشرير تحت أقدامهم.

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