  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٣٨ م

آية الله حسن الجواهري: المطالبات بحل الحشد الشعبي هي محاولة لضمان عودة الجماعات الإرهابية

آية الله حسن الجواهري: المطالبات بحل الحشد الشعبي هي محاولة لضمان عودة الجماعات الإرهابية

علق آية الله الشيخ حسن الجواهري في تسجيل صوتي على الأنباء المتداولة بشأن المطالبة بحل الحشد الشعبي، مؤكدًا أهمية بقائه كجزء أساسي من المنظومة الدفاعية في العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال آية الله الجواهري في كلمة له إن "المطالبات بحل الحشد الشعبي هي محاولة لضمان عودة الجماعات الإرهابية مثل داعش للبلاد، وهذا أمر غير مقبول"، مشددًا على أن "الحشد الشعبي أصبح قوة قانونية ضمن القوات المسلحة العراقية".

وأشار إلى أن وجود الحشد الشعبي لا يمثل مجرد حماية أمنية، بل هو صمام أمان ضد أي محاولات للتدخل الخارجي أو استغلال البلاد لتحقيق أجندات دولية، مضيفًا ان "أي تفكيك للحشد الشعبي يفتح الباب أمام تهديدات خطيرة تهدد سيادة العراق وأمنه".

وأوضح أن المطالبة بحل الحشد الشعبي تأتي من جهات دولية عليا وهذا تدخل في شؤون العراق، مبينا أن هؤلاء يرون الحشد الشعبي عائق أمام سيطرتهم على مقدرات البلاد ولذلك يطالبون بتفكيكه.

وأكد في ختام كلمته أن الحشد الشعبي "جزء لا يتجزأ من المنظومة السيادية للعراق، ومن الضروري دعمه وتعزيزه لضمان استقرار البلاد."

/انتهى/

رمز الخبر 1952033

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات