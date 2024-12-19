لقاء ومحادثات بين وزيري الخارجية الإيراني ونظيره المصري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنَّ "عباس عراقجي"، وزير الخارجية الإيراني، التقى مع نظيره المصري بدر عبدالعاطي على هامش اجتماع وزراء منظمة الدول الإسلامية الثماني النامية (D-8).

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن شكره لحسن الضيافة والتنظيم الناجح لاجتماع وزراء منظمة D-8، معربًا عن أمله في أن يحقق اجتماع قمة هذه المنظمة نتائج تصب في مصلحة دول وشعوب العالم الإسلامي النامي.

وأكد الطرفان، مع الإشارة إلى الدور والمكانة المهمة لكلا البلدين في المنطقة والعالم الإسلامي، على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في إطار منظمة D-8، خاصة في المجالات الاقتصادية.

وعبّر عراقجي عن أمله في أن تؤدي رئاسة مصر لمنظمة D-8 إلى زيادة فعاليتها وديناميكيتها، معربًا عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقديم الدعم لمصر في هذا الإطار.

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان التطورات الإقليمية، مع التركيز على تصاعد اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني من غزة ولبنان إلى سوريا. وأكدا على ضرورة التنسيق بين الدول المؤثرة في المنطقة، وخاصة إيران ومصر، لوقف هذه الاعتداءات ومنع تصعيد التوترات. وشددا كذلك على أهمية استمرار الجهود لوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى الفلسطينيين المحاصرين في غزة.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجال الثنائي.

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