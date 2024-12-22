قائد الثورة يستقبل جمعا من منشدي وذاكري مناقب أهل البيت (ع)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كما جرت العادة خلال السنوات الماضية، استقبل قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، صباح اليوم الاحد جمعا من منشدي وذاكري مناقب أهل البيت (ع) بالتزامن مع الذكرى العطرة لميلاد بضعة النبي الأكرم (ص)، وتحتضن حسينية الامام الخميني (رض) في طهران هذا اللقاء المبارك.

وفي هذا اللقاء سيلقي عدد من منشدي وذاكري مناقب أهل البيت (ع) قصائد في هذه المناسبة المباركة وبعده سيلقي قائد الثورة الاسلامية كلمته في هذا اللقاء.

سنوافيكم بتفاصيل اللقاء لاحقا.

يتبع...