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٢٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٥ ص

قائد الثورة يستقبل جمعا من منشدي وذاكري مناقب أهل البيت (ع)

قائد الثورة يستقبل جمعا من منشدي وذاكري مناقب أهل البيت (ع)

التقى اليوم الاحد جمع من منشدي وذاكري مناقب أهل البيت (ع) مع قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، بمناسبة الذكرى المباركة لولادة الصدّيقة الكبرى السيدة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كما جرت العادة خلال السنوات الماضية، استقبل قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، صباح اليوم الاحد جمعا من منشدي وذاكري مناقب أهل البيت (ع) بالتزامن مع الذكرى العطرة لميلاد بضعة النبي الأكرم (ص)، وتحتضن حسينية الامام الخميني (رض) في طهران هذا اللقاء المبارك.

وفي هذا اللقاء سيلقي عدد من منشدي وذاكري مناقب أهل البيت (ع) قصائد في هذه المناسبة المباركة وبعده سيلقي قائد الثورة الاسلامية كلمته في هذا اللقاء.

سنوافيكم بتفاصيل اللقاء لاحقا.

يتبع...

رمز الخبر 1952094

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