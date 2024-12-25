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٢٥‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٠٣ م

تظاهرات واشتباكات بمدن سورية احتجاجا على حرق مقام ديني ووقوع ضحايا

تظاهرات واشتباكات بمدن سورية احتجاجا على حرق مقام ديني ووقوع ضحايا

خرج آلاف المتظاهرين في اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، احتجاجا على حرق مقام الشيخ أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي في منطقة ميسلون بمدينة حلب.

وأفاد مصدر في وزارة الداخلية السورية بوقوع اشتباكات مسلحة بين قوات هيئة تحرير الشام ومسلحين في مدينة طرطوس على خلفية المظاهرات، مشيرا الى وقوع قتيلين وأربعة جرحى من قوات وزارة الداخلية.

وكانت مقاطع فيديو متداولة، قد أظهرت قيام مجموعة مسلحة، بحرق مقام أحد كبار مشايخ ومؤسسي الطائفة العلوية في حلب في وقت سابق من الشهر الحالي.

ووقعت اصابات خطرة في صفوف المتظاهرين في حمص.

كذلك شهدت مدينة مصياف بريف حماة الشمالي الغربي تظاهرة تنديدا باغتيال ثلاثة قضاة من الطائفة العلوية أمس.

وخرجت مظاهرات في كل من جبلة واللاذقية وطرطوس وحمص تنديدا بالوضع الامني والاعتداء على الصروح الدينية والاماكن المقدسة التابعة للطائفة العلوية.

رمز الخبر 1952242

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