تنفيذ حكم القصاص بحق قاتل الشهيد "جاسم حسينيان"

أفادت وكالة مهر للأنباء أن عارف أكبری، المدعي العام والثوري لمركز محافظة هرمزغان، قال إنه بعد استكمال مراحل المحاكمة وإصدار حكم القصاص بحق قاتل الشهيد جاسم حسينيان "عنصر شرطة المرور في مدينة ميناب"، ومصادقة هذا الحكم في محكمة التمييز العليا، نُفذ الحكم المذكور في سجن مدينة ميناب.

وقال المدعي العام والثوري لمركز هرمزغان، في شرحه لتفاصيل هذا الخبر، إنه بعد وقوع حادثة قتل الشهيد الرقيب جاسم حسينيان، عنصر شرطة المرور في مدينة ميناب، صدر حكم مرتكب هذه الجريمة في محكمة الجنايات الأولى في محافظة هرمزغان المتمركزة في مدينة ميناب.

وأوضح أكبری أن التهمة الموجهة إلى المحكوم عليه كانت المباشرة في القتل العمد للشهيد جاسم حسينيان، مضيفاً أنه بعد اعتقال الشخص المذكور، ومع استكمال التحقيقات والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، أُرسل ملفه بقرار الاتهام وأمر الجلب إلى محكمة الجنايات الأولى في محافظة هرمزغان المتمركزة في مدينة ميناب للنظر فيه.

وأضاف أنه فور وصول الملف من النيابة العامة، ومع مراعاة المهل القانونية وإجراءات المحاكمة، حُدد موعد النظر في شعبة محكمة الجنايات الأولى في محافظة هرمزغان المتمركزة في مدينة ميناب، وعُقدت جلسات هذه الشعبة بحضور ممثل المدعي العام ومحامي المتهم وأولياء الدم، وأدت في النهاية، مع إثبات ارتكاب القتل العمد وطلب أولياء الدم، إلى إدانة القاتل بعقوبة القصاص.

وأوضح المدعي العام لمركز محافظة هرمزغان أن الحكم الصادر طُعن فيه أمام محكمة التمييز العليا خلال مهلة 20 يوماً من تاريخ تبليغه، فصُدّق في النهاية في محكمة التمييز العليا.

يُذكر أن الرقيب الثالث الشهيد جاسم حسينيان، في إطار مواجهته المتواصلة للمهربين في موقع شرطة الطرق ميناب - جاسك (غودو)، دهسته سيارة أثناء قيامه بمراقبة السيارات العابرة، ونُقل إلى المستشفى، لكنه نال درجة الشهادة الرفيعة بسبب شدة الإصابات التي لحقت به.

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