عراقجي: محاسبة أعداء هذه الأرض والوطن ضرورة لا يمكن إنكارها

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، كتب في منشور على إحدى منصات التواصل الاجتماعي: في كلمة لي (الأحد 19 أكتوبر) في أول مؤتمر دولي حول "الإبادة البيئية" (ECOCIDE) في مقر منظمة البيئة، أوضحت أن تدمير البيئة خلال الحرب جريمة صامتة بتداعيات تتجاوز ميدان المعركة.

وأضاف أن الهجمات العسكرية الأميركية والصهيونية على إيران العزيزة، واستهداف منشآت النفط والطاقة في البلاد، خلقت مخاطر بيئية جدية يمكن أن تعرض صحة البشر والموارد الطبيعية وحق الأجيال القادمة في التمتع ببيئة سليمة للخطر.

وأوضح عراقجي أن صون البيئة في وجه الاعتداءات العسكرية ومحاسبة أعداء هذه الأرض والوطن ضرورة لا يمكن إنكارها. لا نغفر ولا ننسى!

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