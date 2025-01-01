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٠١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٣٢ م

عراقجي: القدرات الصاروخية الايرانية دفعتهم للتفاوض معنا

عراقجي: القدرات الصاروخية الايرانية دفعتهم للتفاوض معنا

صرح وزير الخارجية الايرانية في مقابلة له اليوم الأربعاء، ان القدرات الصاروخية الايرانية دفعت أمريكا والدول الاوربية للتفاوض مع الجمهورية الاسلامية، قائلاً: لولا قدرتنا الصاروخية لما تفاوض أحد معنا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي، قال في مقابلة مع وكالة تسنيم الايرانية اليوم الأربعاء: لقد قلت هذا مرات عديدة، وأعتقد أنه لولا قدراتنا الصاروخية، فلن يتفاوض معنا أحد، مؤكدا ان الدبلوماسية تتحرك على اساس القوة، والقوة تُخلق من خلال هذه العوامل.

مضيفا: اذا كان بإمكانهم تدمير منشآتنا النووية بهجوم عسكري، على سبيل المثال، فما هو السبب الذي دفعهم إلى التفاوض معنا والجلوس والتفاوض لمدة عامين ونصف، لماذا يجتمع وزير الخارجية الأمريكي أو وزراء خارجية مجموعة 5+1 لمدة 18 يوما للتوصل إلى تفاهم؟ والسبب هو أنه ليس لديهم القدرة العسكرية على تدمير منشآتنا. لقد تمكنت قواتنا المسلحة من خلق هذه القوة من خلال الصواريخ التي تحمل طابع رادع.

رمز الخبر 1952497

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