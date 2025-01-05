مقتل 5 شخصا في هجوم انتحاري في باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد قُتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وأصيب 56 آخرون جراء الهجوم الانتحاري الذي شنه "جيش تحرير بلوشستان" على قافلة مركبات للقوات الباكستانية في منطقة "تربت" بإقليم بلوشستان.

وبحسب "خراسان دايري"، فقد قُتل في هذا الهجوم ما لا يقل عن 5 أشخاص من قوات الحدود الباكستانية، وأصيب 56 شخصًا، منهم 5 أشخاص في حالة حرجة، و31 شخصًا في حالة مستقرة و20 شخصًا من قوات الحدود قد خرجوا من المستشفى بعد تلقي العلاج الأولي.

وقد وقع هذا الهجوم بينما شهدت باكستان مؤخرًا زيادة في انعدام الأمن وهجمات المتمردين.

وبحسب تقرير مركز الأبحاث والدراسات الأمنية الباكستاني، فإن بلوشستان شهدت أكبر حالة من انعدام الأمن بعد خيبر بختونخوا في عام 2024 حيث قُتل 782 شخصًا هناك.

/انتهى/