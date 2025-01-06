المقاومة الفلسطينية تقصف "غلاف" غزة.. وتستهدف دبابتين في جباليا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الاثنين، أنّها استهدفت دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافا"، وذلك بعبوة شديدة الانفجار وعبوة "شواظ" شرق مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وتبنّت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصفها "سديروت" وغلاف غزة برشقة صاروخية بالقرب من تجمّع لآليات العدو الصهيوني شمال قطاع غزة.

وكان قد أعلن "الجيش" الإسرائيلي، الاثنين، "رصد 3 مقذوفات، أطلقت من شمال قطاع غزة، وعبرت إلى المستوطنات الإسرائيلية في الوقت الذي يواصل فيه الجيش هجومه الواسع في الجزء المدمّر من القطاع".

ووفق صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإنّ أهالي مستوطنة "سديروت" غاضبون من جرّاء استمرار إطلاق الصواريخ من غزة، بحيث قالوا: "لقد عدنا إلى حالة الحرب، هذا الواقع لا يطاق، نحن نتجه لتعليق الدراسة في المدينة، هذا أصبح غير محتمل".

من جانبه، أعلن المتحدّث باسم "جيش" الاحتلال، إصابة جنديين من لواء "ناحل" بجروح خطيرة في معارك في شمالي قطاع غزة.

وفي التفاصيل، فإن الجنديين أُصيبا صباح يوم الاثنين، في بيت حانون شمال قطاع غزة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة في مبنى.

وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "معارك عنيفة جداً جرت اليوم بين الجيش ومسلحين في شمال غزة".

كما أفاد موقع "حدشوت بزمان" الإسرائيلي، أنّ "حدثاً أمنياً صعباً وقع في غزة"، مشيراً إلى أنّ "التفاصيل سيتمّ نشرها لاحقاً".