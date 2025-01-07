تقدم في المفاوضات واتفاق بشأن عودة النازحين إلى شمال غزة وفق الإعلام العبري

أفادت وكالة مهر للأنباء ، أكد التلفزيون الإسرائيلي أن تقدمًا تحقق في المفاوضات الجارية في قطر، حيث تم حل عقبة كبيرة تتعلق بعودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله. وأوضح التلفزيون أنه من المتوقع أن تتضح الأمور بشكل أكبر في الأيام القادمة.

وفقًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها، سيسمح للرجال والنساء والأطفال بالعودة من جنوب قطاع غزة إلى شماله بشرط الخضوع للتفتيش عند معبر "نتساريم" تحت إشراف جهة دولية خارجية.

كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هذا الإجراء يُعد إنجازًا كبيرًا لحركة حماس التي تسعى لإعادة السكان إلى منازلهم لتعزيز سلطتها في القطاع.

في الوقت ذاته، تستمر المفاوضات في الدوحة للتوصل إلى اتفاق تهدئة، رغم عدم وجود مؤشرات ملموسة على تحقيق تقدم كبير حتى الآن.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت يوم الأحد أن المقاومة الفلسطينية وافقت على قائمة تضم 34 أسيرًا إسرائيليًا قدمها الاحتلال الإسرائيلي كجزء من المفاوضات.

من ناحية أخرى، نفى المتحدث باسم جيش الاحتلال مزاعم حماس بتقديم أي قائمة بأسماء الأسرى للإسرائيليين.

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