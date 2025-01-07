في ظل تحديات يواجهها مع نادي "فولاذ"....هل يعود المدرب "غل محمدي" الى برسبوليس مرة اخرى؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تأخر حسم مسألة اختيار المدير الفني الجديد لبرسبوليس منذ رحيل المدرب "غاريدو". وفي كل يوم يُطرح اسم جديد كمرشح أساسي على وسائل التواصل الاجتماعي، ليتم نفيه لاحقًا، ثم تتكرر العملية من جديد!

خلال اليومين الماضيين، عقد مجلس إدارة نادي برسبوليس اجتماعات لدراسة الخيارات المتاحة لتدريب الفريق، لكن لم يتم الدخول في مفاوضات جدية مع أي من المرشحين حتى الآن. وكان من المقرر عقد اجتماع آخر اليوم، ولكن تشير الأخبار إلى أنه قد تم إلغاؤه.

وسط هذه الأحداث، انتشرت شائعات منذ ليلة البارحة حول عودة يحيى غل‌محمدي إلى تدريب برسبوليس. وبحسب متابعة مراسل تسنيم، تم طرح اسم غل‌محمدي في اجتماع مجلس الإدارة بالأمس من قبل بعض الأعضاء، ولكن المدير العام "درويش" لم يُبدِ أي رد فعل تجاه هذا الاقتراح. وحتى الآن، لم تقم إدارة برسبوليس بأي خطوة جادة للتفاوض مع غل‌محمدي. ومع الأخذ بعين الاعتبار الخلافات التي نشبت بينه وبين الإدارة السابقة لبرسبوليس في الموسم الماضي، يبدو أن التوصل لاتفاق بين الطرفين سيكون أمرًا صعبًا.

من المتوقع أن تدرس اللجنة الفنية لنادي برسبوليس عددًا من الخيارات الأجنبية الجديدة، ومن ثم يتم عرضها مجددًا على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي. وإذا فشلت إدارة برسبوليس في التعاقد مع مدرب أجنبي، فقد يصبح غل‌محمدي خيارًا جديًا للنقاش داخل مجلس الإدارة. وفي هذه الحالة، يبقى أن نرى ماذا سيكون مصير مقعد التدريب في برسبوليس.

عدم سفر يحيى غل‌محمدي إلى الإمارات مع فريق فولاذ لإقامة معسكر تدريبي زاد من حدة الشائعات. وعلى الرغم من أن إدارة فولاذ قامت بتأمين تذاكر السفر له ولجميع أعضاء الفريق إلى دبي، إلا أنه رفض السفر متذرعًا بأعذار، منها مرض بعض أفراد عائلته. وتفاقمت الخلافات بينه وبين إدارة فولاذ بشأن التعاقد مع اللاعبين وأمور أخرى، مما زاد من انتشار الشائعات، خاصة أنه انتقد علنًا إدارة النادي ورئيسها هوشنك نصيرزاده".

اليوم، حاول غل‌محمدي نفي شائعات عودته إلى برسبوليس من خلال نشر ستوري عبر حسابه يشكر فيها جماهير فولاذ. ومع ذلك، في كرة القدم الإيرانية، يبقى حدوث أي مفاجئ أمرًا ممكنًا!

/انتهى/