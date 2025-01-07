  1. إيران
  2. السياسة
٠٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٣٤ م

تخت روانجي: ايران لا تنوي حيازة اسلحة نووية.. ومستعدون للحوار في اطار الاتفاق النووي

تخت روانجي: ايران لا تنوي حيازة اسلحة نووية.. ومستعدون للحوار في اطار الاتفاق النووي

اكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، ان الأسلحة النووية ليس لها مكان في العقيدة الدفاعية لإيران، مشددا على استعداد ايران للحوار في اطار الاتفاق النووي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، في مقابلة مع مجلة ايطالية تحت روانجي: مستعدون للحوار في اطار الاتفاق النووي

واشار تخت روانجي إلى ان الأسلحة النووية ليس لها مكان في العقيدة الدفاعية لإيران، مضيفا: ايران عضو بمعاهدة "إن بي تي" ولا تنوي حيازة اسلحة نووية.

وأكد ساعد الخارجية الايرانية انه حسب تقارير الوكالة الذرية فقد أوفت ايران 100% بالتزاماتها

وأشار تخت روانجي اميركا لا تعتبر طرفا في الاتفاق النووي بسبب انسحابها منه.

وحول سوريا قال: الشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر نوع الحكومة وكيفية إدارة بلده.

وحول تهديدات الكيان الصهيوني اكد تخت روانجي ان الكيان الإسرائيلي يعرف ما هو العقاب المترتب على أي عدوان يستهدف إيران.

رمز الخبر 1952724

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات