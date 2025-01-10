اللواء سلامي: لن نجعل من دولة أخرى ساحة لمعركتنا...حياة إسرائيل تعتمد على الدعم الأميركي المباشر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء حسين سلامي، في اجتماع "السائرون الى النور" الذي اقيم في مدينة "عبادان" على اعتاب انطلاق مسيرات "السائرون الى النور" الذي تجري كل عام لاحياء ذكرى الدفاع المقدس وزيارة الناس للمناطق الحربية فترة الحرب المفروضة من نظام صدام صدام البائد: "اننا عرضنا قوة إيران بفخر من خلال اجراء عمليتي الوعد الصادق الاول والثاني",

وأوضح اللواء سلامي:" في ذلك الوقت كانت سوريا ضمن محور المقاومة وكنا أيضاً موجودون في سوريا، ولكن استراتيجية النظام الاسلامي كانت أن تتصرف كل دولة وفقاً لمصالحها واعتباراتها".

وتابع القائد العام للحرس الثوري: "نحن لا نسعى إلى جعل دولة أو منطقة أخرى ساحة لمعركتنا، لأننا كبيرون الى حد نستطيع الرد على اى تهديد من أراضي بلادنا".

وقال: "لدينا نظام قوي ورسمي وموثوق فيه ونحاسب أعدائنا حسب قدراتنا"، مبينا: "عندما استشهد اللواء الحاج قاسم هاجمنا القاعدة الأمريكية مباشرة من إيران وأعلنا ذلك".

حياة إسرائيل تعتمد على الدعم الأميركي المباشر

وتساءل اللواء سلامي عما إذا كانت إسرائيل أكثر أمنا مما كانت عليه قبل عام ونصف، وهل هي أقوى من العام الماضي واقتصادها أكثر ازدهاراً ام لا، أكد: "أن إسرائيل تعيش على الدعم الأميركي المباشر، لأنها لا تملك حياة بذاتها"

وأضاف: "إسرائيل وصمة عار على جبين العالم أجمع"، مستطردا بقوله: "لقد أغلقت حركة أنصار الله في اليمن البحر الأحمر، والقوتين الكبرى أمريكا وبريطانيا ليستا قادرتين على مواجهتها".

وأكد القائد العام للحرس الثوري: "إسرائيل لديها أكثر انظمة الدفاع انتشار في العالم، لكن الصواريخ اليمنية تصيب بالضبط حيث تستهدف".

سنكشف قريبا عن مدن صاروخية جديدة ومدن للطائرات المسيرة

وفي قسم اخر من تصريحاته، قال اللواء سلامي: "اليوم، تمكنا من الوصول إلى التكنولوجيا اللازمة لضرب أهداف تبعد آلاف الكيلومترات. لقد حققنا قوة غير عادية في مجالات الصواريخ والطائرات بدون طيار والسفن، وليس لدينا أي نقص".

وأوضح: "سيتم قريبا الكشف عن مدن الصواريخ والطائرات بدون طيار، وسترون عظمة قوة إيران"، مضيفا: "يتم تطوير صواريخ جديدة وخاصة في القوات الجوية الفضائية"

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