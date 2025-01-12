الادميرال سياري يعلن عن تزويد الجيش الايراني بأكثر من الف مسيرة استراتيجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح رئيس الأركان ونائب منسق جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأدميرال حبيب الله سياري بشأن الكشف عن معدات جديدة في مناورات جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعلن نائب منسق الجيش عن تزويد القوات البحرية والبرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمعدات جديدة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف الأدميرال سياري: "من بين مميزات هذه الطائرات بدون طيار التي سيتم تزويدها إلى جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأيام المقبلة، القدرة على التخفي والمدى البعيد والدقة البالغة والقوة التدميرية المناسبة".

وتابع نائب منسق الجيش: "إن الإجراء الآخر الذي يتم اتخاذه في هذا الصدد هو إضافة معدات جديدة إلى القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي سيتم تنفيذه أيضًا في الأيام المقبلة".

وأضاف: "في المجال البحري، نحن على وشك افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة البحرية الثانية في جاسك، حيث سيتم بعد ذلك الكشف عن مرافق الموانئ وكاسر الأمواج التي تم إنشاؤها في هذه المنطقة".

وأشار الادميرال سياري إلى أننا سنضيف أيضًا سفينة جديدة، فضلاً عن إضافة سفن ووحدات طيران مطورة إلى البحرية.

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