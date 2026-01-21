الأدميرال سياري: قدرات قواتنا المسلحة تصبح اقوى يوما بعد يوم

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح الأدميرال حبيب الله سياري، رئيس أركان الجيش ونائب منسق الجيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في مقابلة، ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضد ولي امر مسلمي العالم، بأن ترامب يهزي.

وفيما يتعلق بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، ودور هذين النظامين المجرمين في الفتن الأخيرة، أضاف: لقد حاولوا إضعاف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشتى الطرق، لكنّ الانتفاضة الشعبية العارمة في 12 يناير/كانون الثاني، وبصيرتهم الثاقبة، أحبطت مؤامرة أعداء النظام والثورة الإسلامية.

وأشار نائب منسق الجيش أيضاً فيما يتعلق بزيادة قدرات القوات المسلحة بعد الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً: كونوا على ثقة بأننا نصبح كل يوم أقوى وأفضل مما كنا عليه من قبل.