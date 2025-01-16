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١٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:٢٧ م

العميد فدوي: وقف إطلاق النار في غزة انتصار للمقاومة وتحقق للوعد الإلهي

العميد فدوي: وقف إطلاق النار في غزة انتصار للمقاومة وتحقق للوعد الإلهي

أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد "علي فدوي" أن الكيان الصهيوني أقرّ بهزيمته في الحرب مع قوات المقاومة الفلسطينية، موضحًا أن وقف إطلاق النار في غزة كان انتصارًا للمقاومة وتحققًا للوعد الإلهي بعد 15 شهرًا من الصمود.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أقيمت صباح اليوم (الخميس) مراسم إحياء ذكرى الشهيد المجاهد نواب صفوي وشهداء "فدائية الإسلام"، بحضور مهدي تشمران، رئيس مجلس مدينة طهران، والعميد "حسن حسن زاده"، قائد قوات حرس الثورة محمد رسول الله (ص)، في حسينية فاطمة الزهراء (س) التابعة لحرس الثورة بطهران الكبرى.

وقد شدد العميد فدوي في كلمته خلال المراسم على أن وقف إطلاق النار في غزة كان أحد وعود الله الحق التي تحققت، حيث أقرّ الصهاينة جميعهم بهزيمتهم. وقال: "هذا الوعد الإلهي تحقق بعد 15 شهرًا من المقاومة رغم الحصار والضغوط ونقص الغذاء والدواء. صمد الشعب الفلسطيني وتحمل، وبعد كل صبر ومقاومة يأتي النصر، وقد تحقق ذلك بالفعل."

/انتهى/

رمز الخبر 1953053

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