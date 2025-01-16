العميد فدوي: وقف إطلاق النار في غزة انتصار للمقاومة وتحقق للوعد الإلهي

أفادت وكالة مهر للأنباء، أقيمت صباح اليوم (الخميس) مراسم إحياء ذكرى الشهيد المجاهد نواب صفوي وشهداء "فدائية الإسلام"، بحضور مهدي تشمران، رئيس مجلس مدينة طهران، والعميد "حسن حسن زاده"، قائد قوات حرس الثورة محمد رسول الله (ص)، في حسينية فاطمة الزهراء (س) التابعة لحرس الثورة بطهران الكبرى.

وقد شدد العميد فدوي في كلمته خلال المراسم على أن وقف إطلاق النار في غزة كان أحد وعود الله الحق التي تحققت، حيث أقرّ الصهاينة جميعهم بهزيمتهم. وقال: "هذا الوعد الإلهي تحقق بعد 15 شهرًا من المقاومة رغم الحصار والضغوط ونقص الغذاء والدواء. صمد الشعب الفلسطيني وتحمل، وبعد كل صبر ومقاومة يأتي النصر، وقد تحقق ذلك بالفعل."

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