احمديان: النصر هو المكافأة الأخيرة وأقل أجر للمقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار علي أكبر أحمديان في رسالة بمناسبة انتصار المقاومة في غزة، على منصة إكس: لقد أثبتت تجربة الأشهر الستة عشر الماضية أن النصر والغلبة هما المكافأة الأخيرة وأقل أجر للمقاومة والمكافأة الحقيقية الملموسة للمقاومة هي نزول الملائكة والبشارة (إِنَّ ٱلَّذِینَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَیۡهِمُ ٱلۡمَلَٰٓئِکَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ).

وأكد: "كان ذلك واضحاً على وجوه أهل غزة، الذين كانوا يحزنون كل يوم لكنهم صبروا وهدأوا ورضوا واجتازوا الاختبار".

وكان انتصار اليوم أيضًا مثالاً لوعد الله (وأُخْرَیٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِیبٌ).

/انتهى/