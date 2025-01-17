  1. إيران
  2. السياسة
١٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٣٣ ص

احمديان: النصر هو المكافأة الأخيرة وأقل أجر للمقاومة

احمديان: النصر هو المكافأة الأخيرة وأقل أجر للمقاومة

اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني لقد أثبتت تجربة الأشهر الستة عشر الماضية أن النصر والانتصار هما المكافأة الأخيرة وأقل أجر لـ "المقاومة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار علي أكبر أحمديان في رسالة بمناسبة انتصار المقاومة في غزة، على منصة إكس: لقد أثبتت تجربة الأشهر الستة عشر الماضية أن النصر والغلبة هما المكافأة الأخيرة وأقل أجر للمقاومة والمكافأة الحقيقية الملموسة للمقاومة هي نزول الملائكة والبشارة (إِنَّ ٱلَّذِینَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَیۡهِمُ ٱلۡمَلَٰٓئِکَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ).

وأكد: "كان ذلك واضحاً على وجوه أهل غزة، الذين كانوا يحزنون كل يوم لكنهم صبروا وهدأوا ورضوا واجتازوا الاختبار".

وكان انتصار اليوم أيضًا مثالاً لوعد الله (وأُخْرَیٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِیبٌ).

/انتهى/

رمز الخبر 1953093

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات