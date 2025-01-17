  1. إيران
  2. السياسة
١٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٢٠ م

بزشكيان: روسيا تتمتع بمكانة متميزة في سياسة الخارجية الإيرانية

بزشكيان: روسيا تتمتع بمكانة متميزة في سياسة الخارجية الإيرانية

قال الرئيس الايراني: إن روسيا تتمتع بمكانة مميزة في سياسة الجوار الإيرانية، وإن وثيقة التعاون بين البلدين ستفتح فصلا جديدا في العلاقات بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسعود بزشكيان في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد توقيع وثائق التعاون الاستراتيجي بين البلدين، "آمل أن نشهد فصلا جديدا في التعاون الاستراتيجي بين البلدين". وتتمتع روسيا بمكانة متميزة في سياسة الجوار الإيرانية. وفي محادثات اليوم، ناقشنا كيفية توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وبحثنا العقبات والحلول، وأجرينا مناقشات إيجابية حول القضايا الإقليمية والدولية. وستفتح وثيقة التعاون فصلاً جديدًا في العلاقة بين البلدين. وستمهد هذه الوثيقة الطريق لتطوير التعاون بين البلدين.

وفي إشارة إلى المحادثات التي جرت بشأن القضايا الثنائية بين إيران وروسيا، أضاف: "إن البلدين عازمان على إزالة العقبات أمام التعاون التجاري والاقتصادي بسرعة، بما في ذلك التعريفات الجمركية والمصرفية، وتبادل السلع والعملة الوطنية، وتسهيل حركة البضائع".

وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وتم التأكيد على تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والعنف المنظم. وناقش الجانبان القضايا في الشرق الأوسط والقوقاز، وتم التركيز على الحفاظ على السلام في أفغانستان.

/انتهى/

رمز الخبر 1953118

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات