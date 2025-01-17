بزشكيان: روسيا تتمتع بمكانة متميزة في سياسة الخارجية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسعود بزشكيان في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد توقيع وثائق التعاون الاستراتيجي بين البلدين، "آمل أن نشهد فصلا جديدا في التعاون الاستراتيجي بين البلدين". وتتمتع روسيا بمكانة متميزة في سياسة الجوار الإيرانية. وفي محادثات اليوم، ناقشنا كيفية توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وبحثنا العقبات والحلول، وأجرينا مناقشات إيجابية حول القضايا الإقليمية والدولية. وستفتح وثيقة التعاون فصلاً جديدًا في العلاقة بين البلدين. وستمهد هذه الوثيقة الطريق لتطوير التعاون بين البلدين.

وفي إشارة إلى المحادثات التي جرت بشأن القضايا الثنائية بين إيران وروسيا، أضاف: "إن البلدين عازمان على إزالة العقبات أمام التعاون التجاري والاقتصادي بسرعة، بما في ذلك التعريفات الجمركية والمصرفية، وتبادل السلع والعملة الوطنية، وتسهيل حركة البضائع".

وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وتم التأكيد على تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والعنف المنظم. وناقش الجانبان القضايا في الشرق الأوسط والقوقاز، وتم التركيز على الحفاظ على السلام في أفغانستان.

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