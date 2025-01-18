اللواء سلامي: بحرية الحرس الثوري قادرة على خوض الحرب القريبة والبعيدة باسلوب هجومي واستراتيجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء. انه تم الكشف عن إحدى المدن العائمة للقوة البحرية للحرس الثوري الإسلامي، بحضور القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي.

وفي هذا الحفل، قال القائد العام للحرس الثوري الإسلامي في كلمة له: "إن المجمع الذي زرناه اليوم برفقة قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني هو واحد من العديد من المجمعات التي تحافظ على أنظمة الحرس الثوري الإيراني". "سفن الهجوم والصواريخ والألغام التابعة للبحرية."

وأضاف اللواء سلامي: "على الرغم من أن هذا المجمع الذي تشاهده الأمة الإيرانية العزيزة اليوم هو مجمع عظيم ومهيب، إلا أنه جزء صغير مقارنة بالقوة الدفاعية الكاملة للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني".

وتابع اللواء سلامي: إن قدرات القتال لهذه الزوارق والأنظمة الصاروخية المثبتة عليها تضاف إلى العديد من الزوارق القتالية التي تقوم اليوم بدوريات في مياه الخليج الفارسي، منتشرة في مختلف أرجائه، لضمان السيادة والدفاع عن الحدود البحرية لوطننا الإسلامي. كما تُضاف هذه القدرات إلى الزوارق وقاذفات الصواريخ وغيرها من الإمكانيات العسكرية المتمركزة في الجزر والسواحل المطلة على الخليج الفارسي ومضيق هرمز، والتي تبقى في حالة جاهزية لتنفيذ المهام.

وأضاف: بفضل الله، شهدت القوات البحرية للحرس الثوري قفزة كبيرة وتطورا ملحوظا في مدى الإبحار، وسرعة الزوارق، ومدى الصواريخ المثبتة عليها، ودقتها، وقوتها التدميرية.

وشدد اللواء سلامي ان القوات البحرية للحرس الثوري اصبحت قادرة على خوض الحرب القريبة بالاضافة الى الحرب من بعيد والحرب عبر حلقات الدفاع المتعددة باسلوب هجومي واستراتيجي.

واكد اللواء سلامي ان عدد المنظومات والمعدات المتطورة للقوات البحرية يزداد في كل يوم ونحن نطمئن شعبنا بان شباب هذا الوطن قادرين على خوض المعارك في البحار ضد الاعداء الكبار والصغار مهما كانت قوتهم.

وذكر اللواء سلامي: كما قلت اثناء تفقدي لقاعدة الصواريخ للقوات الجوفضائية ان انفاق تخزين القطع البحرية والصواريخ لدينا هي عديدة وواسعة لكننا ما زلنا نعاني من ضيق وقلة الامكنة لتخزين هذه القدرات في داخل المنشآت.

وشدد اللواء سلامي ان الحرس الثوري على اهبة الاستعداد لتسطير الملاحم الكبيرة والتاريخية للدفاع عن عظمة هذا الشعب.