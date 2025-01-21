حماس تدعو لانتفاضة بالضفة لردع المستوطنين

أفادت وكالة مهر للأنباء، قالت حماس، في بيان لها، مساء الإثنين، إن "هجوم المستوطنين الإجرامي على بلدتي "الفندق" و"جينصافوط" شرق قلقيلية، والذي تخلله عمليات حرق وتنكيل وتخريب للممتلكات، بحاجة لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها للتصدي لإرهاب المستوطنين والاحتلال".

وأضافت أن "إرهاب المستوطنين بدعم حكومة الاحتلال الصهيونية المتطرفة، دليل قاطع على نهج الاحتلال الإرهابي ومخططاته الاستئصالية الفاشية، بحق أرضنا وشعبنا بالضفة الغربية".

وشددت "حماس" على أن "محاولات الاحتلال إطلاق العنان لقطعان المستوطنين لشن الهجمات، في الوقت الذي يباشر جيشه حملات عسكرية واسعة، ويضع عشرات الحواجز العسكرية في الضفة، لن تفلح في دفع شعبنا للتنازل عن أرضه وحقوقه، بل ستكون وقودًا لمزيد من الصمود والتحدي".

وكان عشرات المستوطنين قد هاجموا مساء الإثنين، بلدتي الفندق وجينصافوط شرق قلقيلية، وأحرقوا عددا من المنازل والمحال التجارية والمركبات، بحماية قوات الاحتلال.

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