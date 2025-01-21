حماس تؤكد موعد الدفعة الثانية للأسرى و915 شاحنة مساعدات تدخل غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاثنين أن الدفعة الثانية من تبادل الأسرى مع إسرائيل ستتم في موعدها المقرر السبت المقبل، وفق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. في حين نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن تل أبيب اتفقت على الإفراج عن الأسرى أيام السبت "ولا بد من الالتزام بذلك".

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في وقت سابق الإثنين أن حماس ستفرج عن المجموعة المقبلة من المحتجزين في غزة يوم الأحد، أي بعد يوم واحد من الموعد المتوقع بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هذا الشهر مع إسرائيل.

ويأتي ذلك بين ما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -في رسالة شكر وجهها عبر الفيديو للرئيس الأميركي دونالد ترامب– "بإعادة الرهائن المتبقين.. وضمان ألا تشكل غزة مجددا تهديدا لإسرائيل".

ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن السفير الإسرائيلي في واشنطن قوله إن فريق ترامب حصل من إسرائيل على "تنازلات" لإتمام الصفقة "وأعطانا أمورا وسيقدم المزيد".

وأكد أن "فريق ترامب قام بدور رئيسي في مفاوضات غزة وكان مصمما على إتمام الصفقة".

/انتهى/