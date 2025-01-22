الرئيس الايراني يعزي نظيره التركي بضحايا حادث الحريق في بولو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسعود بزشكيان، في رسالة تعزية وجهها إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "ببالغ الأسف والحزن، أقدم تعازيّ لفخامتكم وذوي المتوفين والأمة التركية، اثر حادث الحريق في أحد فنادق مدينة بولو، والذي أدى إلى وفاة وإصابة العشرات من المواطنين والمسافرين، وأسأل الله العلي القدير الرحمة والمغفرة لضحايا هذا الحادث المؤسف والصبر لذويهم والشفاء العاجل للجرحى.