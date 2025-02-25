تفاصيل لقاء عمار الحكيم مع السيسي في القاهرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة (واع)، أن رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم قال في بيان له: في مستهل زيارتنا إلى جمهورية مصر العربية، التقينا الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أعربنا لفخامته عن بالغ تقديرنا لموقف مصر الراسخ في دعم القضية الفلسطينية، وأكدنا على دعمنا وإسنادنا لجهود مصر قيادة وشعباً في منع تهجير الشعب الفلسطيني والحفاظ على جوهر القضية الفلسطينية عبر التمسك بالتراب الوطني الفلسطيني"

وأضاف أن اللقاء تطرق أيضًا إلى الأوضاع الإقليمية وتداعياتها، حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمراحله المختلفة، وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. كما تم التأكيد على أهمية بدء عملية التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع دون تهجير أهله الفلسطينيين، مع رفض اقتراحات تهجير الشعب الفلسطيني، لعدم تصفية القضية الفلسطينية وتجنب التسبب في تهديد الأمن القومي لدول المنطقة، كما تم في هذا السياق التشديد على أهمية إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية كونه الضمان الوحيد على التوصل إلى السلام الدائم في المنطقة.

وتابع "إقليمياً، عبرنا عن حرص العراق على استقرار المنطقة والدفع باتجاه تفكيك الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء بما ينعكس إيجاباً على الأمن والازدهار ويسهم في دفع عجلة التنمية والتطوير، وأكدنا حرصنا على وحدة الأراضي السورية وسلامتها وأن تتاح الفرصة للشعب السوري الشقيق لتقرير مستقبله بحرية، كما أكدنا على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وإبعاد لبنان عن الصراعات وتصفية الحسابات".

وذكر السيد الحكيم: "عبرنا عن اهتمامنا وحرصنا على نجاح القمة العربية الاعتيادية التي ستستضيفها بغداد في الأشهر المقبلة وضرورة توثيق أسس التعاون العربي المشترك وإيجاد صيغة تكامل اقتصادي وسياسي عربي يضمن لدولنا العربية مكانتها وسط المتغيرات الدولية المتسارعة، لا سيما وأن منطقتنا العربية تذخر بالثروات البشرية والطبيعية والموقع الاستراتيجي المتميز، بما يجعلها قادرة على إدارة التحديات وإيجاد الفرص وضمان مستقبل شعوبنا العربية الكريمة".

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