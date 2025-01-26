حشد من اهالي تبريز سيلتقون مع قائد الثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حجة الإسلام أحمد مطهري أصل، في اجتماع تنسيقي لإرسال أهالي تبريز للقاء قائد الثورة الاسلامية، عقد صباح اليوم الأحد، وصف الاجتماع بأنه مهم في مختلف الجوانب المحلية والدولية، مضيفًا: "تبريز وأذربيجان مدينتان مهمتان بسبب تأثيرهم المباشر في تاريخ إيران، ومكانتهما القيمة في النضال ضد الاستبداد وانتصار الثورة الإسلامية".

وقال: "بالتزامن مع الانتفاضة التاريخية لشعب تبريز 18 شباط / فبراير عام 1978، سيلتقي 2500 مواطن من اهالي تبريز مع قائد الثورة الاسلامية، كما كان الحال في السنوات السابقة، ولذلك يجب التخطيط لهذا اللقاء المهم بطريقة تجعله ستظل في الذاكرة إلى الأبد".

وأشار ممثل قائد الثورة الاسلامية في أذربيجان الشرقية إلى أن اللقاء مع قائد الثورة الاسلامية سيعقد يوم الاثنين 17 فبراير/شباط من هذا العام، ودعا مديري الأجهزة التنفيذية والخدمية في تبريز إلى توفير الأسباب اللازمة والكافية لارسال الاهالي بشكل جيد من خلال التنسيق والتفاعل الخاص.

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