برلماني إيراني: أميركا لا ترحم حتى رفاقها وتتعامل معهم بغطرسة وكبرياء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إسماعيل كوثري في جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم (الأربعاء 5 مارس) خلال تذكير لفظي، قال الإمام: "مهما صرختم في وجه أميركا، فاقتلوا هذا الشيطان الأكبر". الموت لأمريكا! إن زعماء هذا النظام الإجرامي والمتغطرس، وحتى بعد وقف إطلاق النار في المنطقة، يواصلون إعطاء عشرات المليارات من الدولارات للكيان المحتل للقدس، وجرثومة الفساد حتى يتمكنوا من مواصلة الإبادة الجماعية في المستقبل، وتعويض الهزائم بعد عملية طوفان الأقصى، وإظهار أنفسهم منتصرين في الميدان.

وأضاف: "يجب على أميركا المجرمة والكيان الشرير المحتل للقدس أن يعلما أن شعوب المنطقة والعالم أدركت بفضل الله تعالى أبعاد جرائم هذه الأيديولوجية الأنانية المتسلطة". وإن شاء الله مع وعي الناس الكامل سيختفي هذا الفكر من العالم.

وقال ممثل أهالي طهران في مجلس الشورى الإسلامي: "إن جميع مشاكل العالم سببها هذا الفكر الشرير الذي نراه هذه الأيام، حيث لا يرحمون حتى رفاقهم ويعاملونهم بغطرسة وكبرياء".

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: "إن الذين يسعون إلى تبرئة أفعال هؤلاء المجرمين يحتاجون إلى التفكير بمزيد من الصدق فيما فعلته أميركا وبريطانيا والكيان المحتل في نهاية المطاف".

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