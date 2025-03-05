  1. إيران
  2. السياسة
٠٥‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٧ م

برلماني إيراني: أميركا لا ترحم حتى رفاقها وتتعامل معهم بغطرسة وكبرياء

برلماني إيراني: أميركا لا ترحم حتى رفاقها وتتعامل معهم بغطرسة وكبرياء

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي: "أميركا لا ترحم حتى رفاقها وتتعامل معهم بغطرسة وكبرياء".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إسماعيل كوثري في جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم (الأربعاء 5 مارس) خلال تذكير لفظي، قال الإمام: "مهما صرختم في وجه أميركا، فاقتلوا هذا الشيطان الأكبر". الموت لأمريكا! إن زعماء هذا النظام الإجرامي والمتغطرس، وحتى بعد وقف إطلاق النار في المنطقة، يواصلون إعطاء عشرات المليارات من الدولارات للكيان المحتل للقدس، وجرثومة الفساد حتى يتمكنوا من مواصلة الإبادة الجماعية في المستقبل، وتعويض الهزائم بعد عملية طوفان الأقصى، وإظهار أنفسهم منتصرين في الميدان.

وأضاف: "يجب على أميركا المجرمة والكيان الشرير المحتل للقدس أن يعلما أن شعوب المنطقة والعالم أدركت بفضل الله تعالى أبعاد جرائم هذه الأيديولوجية الأنانية المتسلطة". وإن شاء الله مع وعي الناس الكامل سيختفي هذا الفكر من العالم.

وقال ممثل أهالي طهران في مجلس الشورى الإسلامي: "إن جميع مشاكل العالم سببها هذا الفكر الشرير الذي نراه هذه الأيام، حيث لا يرحمون حتى رفاقهم ويعاملونهم بغطرسة وكبرياء".

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: "إن الذين يسعون إلى تبرئة أفعال هؤلاء المجرمين يحتاجون إلى التفكير بمزيد من الصدق فيما فعلته أميركا وبريطانيا والكيان المحتل في نهاية المطاف".

/انتهى/

رمز الخبر 1955180

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات