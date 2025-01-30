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٣٠‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١:٠١ م

قائد الثورة الاسلامية: لا بد من تناول القضايا الجانبية المهمة والمؤثرة للدفاع المقدس

قائد الثورة الاسلامية: لا بد من تناول القضايا الجانبية المهمة والمؤثرة للدفاع المقدس

كتب سماحة قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، تعليقا على كتاب "معبد تحت الأرض"، الذي يتحدث عن النضال الملحمي للشهید "غلام‌حسین رعیت رکن‌آبادي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الإسلامية دون تعليقا على كتاب "معبد زيرزمينى" "معبد تحت الأرض"، للكاتبة معصومة مير ابو طالبي، وهي رواية مستوحاة من حياة الشهيد "غلام حسين رعيت ركن آبادي" في قرية ركن آباد التابعة لمحافظة يزد بمناسبة الاحتفال الثامن عشر لأدب الجهاد والمقاومة، والذي يتمحور حول النضال الملحمي لأهالي يزد.

وجاء في نص التدوينة:

موضوع هذه الرواية جديد ومبتكر، وكتابتها لطيفة وساحرة. إن التطرق لتفاصيل جزئية وهامشية ولكن مهمة ومؤثرة في الدفاع المقدس وعن الذين شاركوا في حفر انفاق في عملية "الفتح المبين"هي مهمة ضرورية. نجح مؤلف الرواية في إنجازها ببراعة.وتم التطرق مرارا وتكرار من قبل الشهيد صياد شيرازي حول حفر الانفاق وكنا على علم بذلك، إلا أننا لم ندرك أهميتها ودقتها وصعوبتها بالشكل الذي تم شرحه في هذا الكتاب الرحمة على روح هذا الفنان.

قائد الثورة الإسلامية يدون تعليقا على كتاب "معبد تحت الأرض"

/انتهى/

رمز الخبر 1953693
شیرین سماره

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