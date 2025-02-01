امام جمعة بغداد: لانرهب الموت وسننتصر على أعدائنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار امام جمعة بغداد آية الله السيد ياسين الموسوي إلى المشاهد البطولية التي حدثت في جنوب لبنان وشمال غزة حيث عاد الناس دون خوف وواجهوا دبابات الكيان الصهيوني بصدور عارية، موضحا أن المشاهد في لبنان وغزة وخروج المئات من مقاتلي القسام ورفع صورة السيد حسن نصرالله على أيدي أبطال حركة الجهاد الإسلامي أرعبت الكيان الصهيوني بكل جبروته وقوته العسكرية.

وخاطب المجرم ترامب، قائلا: إذا فكرت أن تأتي إلى العراق فأعلم أن موتك سيكون في العراق لأن العراق هو للحسين الشهيد (ع) ولذلك الشعب العراقي لايرهب الموت وسينتصر حتى لو قُطع إربا إربا.

وتابع السيد الموسوي قائلا: أن المشروع الأمريكي الإسرائيلي اليوم هو ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، لكن بعد أن رفضت هاتان الدولتان خطة ترامب، طلب منهما أن يأتيا له ببديل لخطته، فأجابه وزير الخارجية الإيراني أن البديل هو ترحيل الصهاينة إلى غرينلاند.

وبين امام جمعة بغداد أن ترامب يضغط على ملك الأردن بقبول هذه الخطة ويتعهد له بدعمه الأردن بالكهرباء والنفظ والوقود وغيره من الإمكانيات، موضحا أن ترامب يريد أن يقوم العراق بدفع هذه التكاليف، مخاطبا رئيس الوزراء العراقي، قائلا: هل هذه الأخبار صحيحة أم أنها كاذبة؟ نحتاج منكم تفسيرا شافيا للشعب العراقي.

وختم آية الله السيد ياسين الموسوي، قائلا: أن أعدائنا يحاولون ترهيبنا بالموت، لكن التجربة أثبتت أننا لانخشى الموت، كما استشهد السيد حسن نصرالله (رض) نحن أيضا نستشهد لكن لن تنتهي مسيرة العزة والمقاومة وسننتصر تحت راية الحجة (عج).