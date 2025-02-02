الشيخ نعيم قاسم: تشييع شهيدنا الاسمى السيد حسن نصر الله سيكون يوم الاحد 23 فبراير

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه أعلن الامين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، ان التشييع الرسمي لشهيد المقاومة الاسمى سماحد السيد حسن نصر الله سيكون يوم الأحد 23 فبراير.

وأضاف انه سيتمّ في التشييع نفسه السيد هاشم صفي الدين بصفة أمين عام لأننا بعد 4 أيام أنجزنا انتخابه أميناً عاماً، مشيرا إلى ان السيد هاشم صفي الدين استشهد كأمين عام.

واضاف الشيخ قاسم: شعار التشييع سيكون "إنّا على العهد".

ودعا الشيخ نعيم قاسم إلى عدم إطلاق النار لا في التشييع ولا قبله ولا في أي مكان وهذا العمل منكر وأذية للناس.