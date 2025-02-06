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٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٥١ م

ظريف يلتقي المشهداني ويؤكد على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية بين البلدين

ظريف يلتقي المشهداني ويؤكد على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية بين البلدين

التقى مساعد الرئيس الايراني للشؤون الاستراتيجية "محمد جواد ظريف" برئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني واجرى معه محادثات ناقشت سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ظريف أكد خلال اللقاء على أهمية الدبلوماسية البرلمانية بين إيران والعراق، ووصف زيارة رئيس مجلس النواب العراقي الأخيرة إلى طهران بأنها كانت مهمة وفي التوقيت المناسب. وأضاف: "أنا واثق من أن زيادة تبادل الوفود بين البلدين في مختلف المجالات سيسهم في تطوير وتوسيع التعاون بشكل أكبر."

من جانبه، وصف رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، زيارته الأخيرة إلى إيران بأنها كانت ناجحة للغاية، قائلاً: "أجرينا محادثات جيدة جدًا مع مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أعلى المستويات."

وأضاف المشهداني: "تم خلال هذه اللقاءات مناقشة أهم القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية."

كما أكد الجانبان على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين إيران والعراق، واعتبرا استمرار التشاور والحوار بين مسؤولي البلدين أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

رمز الخبر 1954004

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